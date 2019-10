Riformatori Sardi, Matteo Rocca nuovo Coordinatore provinciale di Cagliari

“Portare avanti le nostre battaglie anche a livello locale”

Di: Antonio Caria

Matteo Rocca, già Coordinatore del comitato per l'Insularità, è il nuovo Coordinatore provinciale di Cagliari. La nomina è arrivata lo scorso 20 settembre.

“Il ruolo di Coordinatore Provinciale – queste le sue parole – riveste una notevole importanza soprattutto in relazione alla Città Metropolitana. Massima attenzione sarà data all'ascolto e alla condivisione delle idee dei cittadini a partire dai coordinamenti locali, che avranno il ruolo di analizzare le criticità dei vari territori, base di discussione e confronto per la ricerca di soluzioni. Fondamentale continua il neo coordinatore -sarà l'organizzazione interna del coordinamento che rivestirà il ruolo di cerniera con il coordinamento regionale, attraverso gruppi di lavoro in grado di proporre e approfondire temi e progetti per una corretta gestione della "cosa pubblica”.

“È un momento importante – ha aggiunto Rocca – nel quale i Riformatori nelle varie sedi istituzionali portano avanti con tenacia battaglie fondamentali per il riconoscimento dei diritti dei Sardi quali l'Insularità e la vertenza sulle Accise, e lo stesso deve essere fatto nelle realtà locali”.

Nelle prossime settimane inizieranno gli incontri con i coordinamenti cittadini e gli iscritti per, così Rocca, “Iniziare la costruzione delle prossime amministrative in programma nel 2020. Vogliamo consolidare e aumentare l'importante risultato ottenuto nell'ultimo anno, attraverso le idee e le buone pratiche. Lo dobbiamo a chi sta credendo in noi, ai tanti giovani che con noi portano avanti la battaglia per l'insularità e a chi vorrà avvicinarsi al mondo della politica nei prossimi anni. Solo in questo modo potremmo costruire una comunità consapevole”.