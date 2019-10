Volotea, a Elmas cresce l'offerta per i passeggeri con 4 nuove rotte

A maggio 2019 l'inaugurazione della nuova base cagliaritana ha dato inizio anche ad un incremento di tratte e viaggiatori

Di: Alessandro Congia

Quattro nuove rotte esclusive da Cagliari. Si vola verso Atene, Bilbao, Hannover e Deauville. Volotea apre un ventaglio di importanti e nuove destinazioni che accompagnano un +26% di incremento sui biglietti venduti, con un'offerta totale di 519mila titoli di viaggio 'staccati'.

Salgono dunque a 19 le destinazioni raggiungibili dal capoluogo sardo a bordo degli aeromobili del vettore, 15 delle quali operate in esclusiva. Le frequenze delle nuove rotte prevedono per Atene voli da maggio, 2 volte a settimana per un totale di 8700 posti, Bilbao sempre da maggio 1 volta a settimana per un totale di 5600 posti, Hannover (da giugno) e Deauville (da aprile).

In conferenza stampa presenti tra gli altri, Lazaro Ros, direttore generale Volotea, Valeria Rebasti, County manager, Alberto Scanu (amministratore delegato Sogaer), oltre al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa.

