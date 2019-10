Tamponamento a catena sulla statale 129, ci sono feriti

Sul posto ambulanze e Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale sulla statale 129 all'altezza del km 91+300.

Coinvolte nel sinistro 5 autovetture con un tamponamento a catena che ha temporaneamente paralizzato l'arteria stradale. Tre i feriti trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso e comunque nessuno in prognosi riservata.

Sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Silanus e Bortigali della Compagnia di Macomer per consentire di risalire in sicurezza all'esatta dinamica del sinistro, verosimilmente causato da un mancato rispetto delle distanze di sicurezza