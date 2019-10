In auto con 3 panetti di hashish, arrestato dai Carabinieri

La vettura è stata fermata nei pressi dell'ex carcere

Di: Alessandro Congia

Nella serata di ieri i Carabinieri della stazione di Villanova della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un giovane pregiudicato classe 1995, residente a Capoterra, per il reato di detenzione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I militari operanti, in quel momento impegnati in un servizio dedicato al contrasto del traffico illecito di stupefacenti nonché in un’attività di perlustrazione cittadina, hanno notato, nei pressi di viale Buon Cammino, non lontano dall’ex casa circondariale, una Volkswagen con a bordo e tre giovani, tra cui l’arrestato e altri due ragazzi rispettivamente classe 1993 e 1991, che transitavano per quella zona con fare alquanto sospetto. Il personale, pertanto, decideva di intervenire e fermare i tre giovani ai fini identificativi. Durante il controllo, il più piccolo dei tre soggetti veniva sottoposto anche a perquisizione personale e trovato in possesso di tre panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 300 g nonché più di 500 euro in banconote, verosimile provento dell’attività delittuosa. Immediatamente i tre ragazzi venivano immediatamente condotti presso il uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e, a seguito degli ulteriori accertamenti, il possessore degli stupefacenti veniva tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo tenutosi nella mattinata odierna.