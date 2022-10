Crollo università, Ghirra (Alleanza Verdi Sinistra): “Gravissimo, poteva essere una strage”

“Interrogazione parlamentare al governo per comprendere cosa possa aver determinato questi crolli, come intenda mettere in sicurezza la Cittadella Universitaria di Sa Duchessa e con quali risorse”

Di: Redazione Sardegna Live

"Quello che è avvenuto ieri sera con il crollo dell'ex Aula Magna "Vardabasso" della Facoltà di Geologia a Cagliari, attualmente utilizzata come aula di lezioni e laboratori della Facoltà di Lingue e sino ad alcune ore prima frequentata da decine di studenti e docenti, è gravissimo, poteva essere una strage". Lo afferma Francesca Ghirra dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"Solo per una fortunata coincidenza l'edificio era vuoto. Occorre - prosegue la deputata progressista della Sardegna - vigilare e stanziare risorse adeguate per garantire la manutenzione costante e la messa in sicurezza degli immobili in cui lavorano tanti docenti e gli studenti esercitano il proprio diritto allo studio e coltivano il loro futuro".

"Abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al governo per comprendere cosa possa aver determinato questi crolli, come intenda mettere in sicurezza la Cittadella Universitaria di Sa Duchessa e con quali risorse".

"È fondamentale comprendere - conclude Ghirra - quali azioni si intendano portare avanti per verificare la solidità degli edifici universitari del nostro Paese e stanziare adeguate risorse per il consolidamento e la messa in sicurezza".