Frana sulla Bosa-Modolo: strada chiusa al traffico

In località Pessighette, lavori in corso per ripristinare tratto

Di: Redazione Sardegna Live

A causa di una frana improvvisa che si è registrata nella serata di ieri, sulla provinciale 35 Bosa-Modolo, è stato chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo per la Statale 129 bis Bosa-Suni e la stessa Sp 35 all'intersezione in località "Pessighette".

I servizi della Provincia di Oristano, titolare della strada - fanno sapere dall'amministrazione comunale di Bosa - sono stati allertati e stanno provvedendo dalle prime ore della mattinata a ripristinare le condizioni di percorribilità liberando la carreggiata e verificando la stabilità del versante a monte della strada.