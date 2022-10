Cagliari. Espulsi nel 2021, rientrano in Italia prima dei tre/cinque anni: arrestati

Si tratta di due 25enni algerini intercettati a bordo di un barchino al largo delle coste di Sant’Antioco

Di: Redazione Sardegna Live

In relazione agli ultimi sbarchi di immigrati clandestini che hanno raggiunto le coste del sud Sardegna a bordo di vari barchini negli scorsi giorni, nella giornata odierna sono stati tratti in arresto due cittadini algerini, entrambi di 25 anni, poiché nonostante destinatari di ordini di respingimento dal territorio nazionale emessi nel 2021 dal Questore di Cagliari e dal Prefetto di Nuoro, hanno fatto rientro in Italia prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso (tre anni e cinque anni ).

Gli stranieri sono stati era stato intercettati a bordo di un barchino al largo delle coste sud-occidentali nelle scorse giornate, durante i servizi di pattugliamento in mare finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina attuato dalle forze in campo con la collaborazione di Frontex.

I migranti, una volta sbarcati a Sant’Antioco, sono stati presi in consegna dal personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e sono stati condotti presso il Centro di Accoglienza di Monastir, per le procedure di identificazione svolte dall’Ufficio Immigrazione, che si è avvalsa della Polizia Scientifica per il foto-segnalamento e i rilievi dattiloscopici.

Al termine delle suddette procedure, sono state riscontrate le citate violazioni, previste e punite dal testo unico sull’immigrazione (ex art. 10 e 13), e si è proceduto al loro arresto, convalidato dal Tribunale di Cagliari. Al termine del giudizio direttissimo i due stranieri verranno nuovamente espulsi.