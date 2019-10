Uccisa un’ aquila di Bonelli. Ispra: “Una fucilata contro la Sardegna”

L’Istituto: “Un torto fatto alla società civile”

Di: Antonio Caria

“L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, Grefa Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso”.

lo ribadisce un una nota l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che aggiunge: “Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. Era una delle pioniere del progetto europeo “Aquila a-Life”: proveniva dal centro di riproduzione in cattività di Vandèe in Francia ed era stata rilasciata, insieme ad altre quattro, nell’agosto 2018 all’interno del Parco Regionale di Tepilora”.

“L’esemplare – scrive l’Ispra – aveva sorpreso i ricercatori quando, all’apertura della gabbia, spiccò per prima un volo sicuro verso i cieli della Sardegna. A settembre dello stesso anno, però, era stata ricatturata a Muravera, poiché le posizioni fornite dal trasmettitore Gps, di cui era dotata, avevano indicato movimenti troppo limitati. Dopo aver trascorso dieci giorni nella voliera nel parco di Tepilora, era tornata di nuovo in libertà”.

“Esplorando l’intera isola – aggiungono –, l’aquila aveva scelto i dintorni del Lago di Monte Pranu, dove stazionava per lunghi periodi e aveva trascorso anche l’ultimo inverno. Da lì era solita partire periodicamente per esplorare la Sardegna, spesso seguendo la linea di costa, ma tornando sempre nei boschi intorno al lago. A maggio, in una delle sue esplorazioni, si era spinta fino in Corsica per rientrare in Sardegna dopo pochi giorni e, con un volo pressoché diretto, era tornata nel Sulcis”.

“Qui purtroppo – questa la loro denuncia – è stata volutamente uccisa da una fucilata che ha messo di colpo fine a tutto ciò che avrebbe potuto rappresentare la sua sopravvivenza per il ritorno di questa specie così iconica e importante per la funzionalità degli ecosistemi delle foreste mediterranee della Sardegna”.

A loro modo di vedere “Questo gravissimo atto di bracconaggio è un torto fatto alla società civile, vanifica il lavoro di moltissime persone dedicate alla conservazione della specie ed i cospicui investimenti in termini di fondi pubblici che la stessa Commissione Europea ha destinato alla Sardegna attraverso il progetto Aquila a-Life, valorizzando Enti e realtà sarde anche a livello internazionale”.

“Il ritorno dell’Aquila di Bonelli offre all’isola – ribadiscono – oltre all’ovvio valore ecosistemico – un elemento di forte attrazione per nuove attività di ecoturismo destagionalizzato soprattutto in quelle aree interne così paesaggisticamente rilevanti, ma non ancora pienamente conosciute dal flusso turistico prevalente”.

“Pochi giorni fa a Bitti – ricordano dall’Ispra – è stato celebrato “Il giorno dell’Aquila”: nel paese in provincia di Nuoro, all’interno del Parco della Tepilora, sono state organizzate attività per piccoli e grandi, per salutare il ritorno dell’Aquila di Bonelli.L’uccisione dell’aquila è un delitto che, oltre a costituire un reato ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, causa un grave danno di immagine alla Sardegna davanti alla comunità nazionale ed internazionale”.

“Nel condannare l’azione inqualificabile compiuta contro Tepilora, – concludono – i ricercatori impegnati nel progetto sono certi che la comunità dell’isola si farà custode delle altre aquile che volano oggi sicure nei cieli sardi, certi che la prossima primavera vedrà nuovamente, dopo tanti anni, gli imponenti nidi della magnifica Aquila di Bonelli nelle foreste della Sardegna”.