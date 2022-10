Università di Cagliari: crolla il tetto dell'aula magna di via Trentino

Sul posto i Vigili del fuoco. "Sono in corso le ricerche" per capire se vi siano persone coinvolte

Di: Redazione Sardegna Live

Choc a Cagliari, dove è crollato il tetto dell'aula magna universitaria di via Trentino. A darne notizia sono i Vigili del fuoco: "In corso dalle 21.55 - si legge in una nota stampa diffusa dal Comando cittadino - un intervento per il crollo dell’aula magna nell'università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità".

La struttura, che in mattinata era affollata come sempre dagli studenti è crollata in tarda serata. Si tratterebbe dell’aula magna di Geologia, ora utilizzata dalla Facoltà di Lingue.

Una volta appresa la notizia, si è immediatamente recato sul posto anche il rettore dell’ateneo cagliaritano Francesco Mola.

