Il presidente del Consiglio in Sardegna nella sua nuova veste di da riformatore

C’è una nuova stagione politica, in Sardegna come in campo nazionale: la fiducia è in statisti di nuovo conio, con il solo colore dell’interesse generale

Di: Dante Tangianu

Il presidente del Consiglio oggi è a Cagliari, da riformatore, come ama definirsi. Da avvocato del popolo ha già dato, il suo ultimo atto lo ricordiamo tutti con quell’arringa a sorpresa del capo del Governo contro il suo vice e ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Arringa, quest’ultima, che ne ha svelato il personaggio: non più figura presa in sandwich tra i suoi due vice capi politici, quella conosciuta nella sua stagione politica precedente, ma una personalità politica nuova e sorprendente, nella sua ottimistica veste dichiarata di riformatore.

Conte arriva in Sardegna, ovvero in un Isola dalle riforme mai avvenute o, nel migliore dei casi, incompiute. A partire da quella pagina, forse la più dolorosa, della continuità territoriale sempre tradita a cui sono legate le sorti dello sviluppo economico comunque lo si voglia declinare.

Certo, non dipende solo dal presidente del Consiglio, ma parallelamente anche dal Governo della Regione. Entrambi, dovranno seguire la dritta dell’interesse della collettività, allo scopo di dare una prova concreta di quella volontà politica necessaria e decisiva per liberare la Sardegna da tutte le zavorre di uno status quo che corrisponde a un eterno quanto iniquo isolamento.

Per fare ciò, il requisito di sempre è solo uno: la politica, al suo interno, ha bisogno di propri rappresentanti che si possano chiamare uomini di Stato, cioè statisti, che, per definizione, hanno a cuore esclusivamente l’interesse generale del Paese. “Merce” rara, purtroppo, ma di quei politici che l’Italia e la Sardegna ha estrema necessità.