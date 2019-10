Sequestrati oltre 250 kg di droga, in manette un 44enne di Settimo

Brillante operazione dei Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Poco meno di 260 chili totali di marijuana, che sul mercato illegale avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro, oltre a tutto l'occorrente per la realizzazione di una serra artigianale in piena regola.

In manette un 44enne di Settimo San Pietro, Tullio Montis, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l'uomo è incensurato, disoccupato e all'interno della sua abitazione nei pressi della Chiesa di San Pietro Apostolo i militari della stazione di Sinnai e i colleghi della Compagnia di Quartu, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo, hanno fatto irruzione rinvenendo numerose piantine di marijuana, denaro (circa 2240 euro), bilancini di precisione e materiale vario per lo smercio. Montis è in cella a Uta.