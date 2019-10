Due pedoni investiti: ferita una 14enne, grave una donna

Gli incidenti quasi in contemporanea in due zone diverse della città

Di: Redazione Sardegna Live

Due pedoni sono stati investiti quasi in contemporanea, questa mattina, in due zone diverse di Oristano.

Il primo incidente si è verificato in via Cagliari attorno alle 8. Un autobus dell'Arst diretto verso la stazione, per cause da accertare, ha investito una donna che attraversava le strisce pedonali davanti al cinema Ariston. La signora, che dopo la caduta ha battuto la testa sull'asfalto, è stata trascinata per alcuni metri. E' stata trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Poco dopo una 14enne diretta a scuola è stata investita da un'auto all'incrocio tra via Santu Lussurgiu e via Torino.

La polizia locale ha effettuato i rilievi.