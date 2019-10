Condannato a 4 mesi per un furto all'Iperpan: in manette pregiudicato

Intercettato dalla polizia in piazza Quirra

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra Volante della polizia di Cagliari, nel pomeriggio di ieri, hanno intercettato in piazza Quirra un pluripregiudicato, Francesco Sirigu, noto per i suoi precedenti e per essere stato arrestato lo scorso 5 agosto per un furto all’Iperpan di Viale la Playa.

Dopo essere stato fermato, gli agenti hanno accertato che il Tribunale di Cagliari, lo scorso 26 settembre, aveva emesso un ordine di carcerazione per mesi 4 e multa da 120 euro.

L'uomo è stato condotto negli uffici della Questura e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.