Sanità, Saiu (Lega): “I medici devono essere assegnati agli ospedali in sofferenza”

“Il diritto alle cure deve essere garantito in tutta la Sardegna”. Convocati in commissione Nieddu e i vertici Ares

Di: Redazione Sardegna Live

Rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale, con un intervento deciso e mirato per supportare i presidi in difficoltà, come quello Nuorese, distribuendo il personale medico in base a un indice di sofferenza dei presidi. E’ la richiesta che arriva dal capogruppo della Lega, Pierluigi Saiu, che, questa mattina, ha formalmente inoltrato al presidente della commissione Sanità una richiesta di convocazione dell’assessore della Sanità Mario Nieddu e dei vertici di Ares per discutere i provvedimenti che sono stati adottati o che dovranno essere adottati per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale.

“Il reclutamento del personale medico oggi non contiene meccanismi correttivi e questo comporta un impoverimento di tutti i presidi ad eccezione di quelli di Cagliari e Sassari, con gravi squilibri e forti inefficienze. È più importante garantire il diritto alle cure di un cittadino oppure assecondare la volontà di un medico di andare a Cagliari o Sassari? Mi sembra evidente – ha affermato Saiu - che al primo posto dev’essere messo il diritto alla salute del cittadino e tutti gli altri interessi non possono che essere soccombenti. La distribuzione del personale medico oggi è squilibrata. L’unica via possibile – ha proseguito il capogruppo della Lega - è di prevedere un reclutamento sulla base dell’indice di sofferenza delle strutture”. La politica e le Aziende devono essere in grado di governare questi processi, non di subirli. Se a Nuoro, per fare un esempio, manca un urologo il reparto chiude. Se manca un chirurgo non si completano i turni”.

Saiu ha poi proseguito: “Garantire l’efficienza dei presidi sui territori mette al sicuro gli stessi hub di Cagliari e Sassari che da soli non sono in grado di assicurare tutte le prestazioni necessarie. Ho quindi chiesto che il tema sia discusso e si trovi una soluzione efficace perché è ormai chiaro a tutti che la situazione negli ospedali della Sardegna è diventata insostenibile. L’unica via percorribile - ha concluso Saiu - è quella di un riequilibrio vero e bisogna avere il coraggio di seguirla. Ed è ciò che ho intenzione di fare: lottare per ottenerla, per garantire un livello adeguato delle prestazioni sanitarie nel mio territorio e negli altri territori della Sardegna più in difficoltà”.