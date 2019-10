Conclusi i lavori di messa in sicurezza nella rotatoria di Bortigali

Il Sindaco Francesco Caggiari: “Portato a casa un bel risultato”

Di: Antonio Caria

“Con queste luci accese nella rotonda posta lungo la SS129 nell'ingresso di Bortigali posso dire che abbiamo portato a casa un bel risultato”.

Queste le parole del Sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari dopo che si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza nella rotatoria nella “Trasversale Sarda”, tra il chilometro 88,300 al chilometro 89,700. L’intervento, costato 300mila euro, è stato mesos in piedi dal comune di Bortigali e finanziato dalla Regione Sardegna, in base a una convenzione stipulata con l’Anas nel dicembre 2016.

“Proprio nei giorni scorsi il capo compartimento dell'Anas, dottor Bortolan, che ringrazio, mi ricordava dello scetticismo che aleggiava in paese sulla costruzione della rotatoria; invece ce la abbiamo fatta”, queste ancora le parole del primo cittadino.

“Ora i viaggiatori, non solo quelli di Bortigali, – conclude Caggiari – attraversano quel tratto di strada in tutta sicurezza. Qualcuno potrà sempre dire che si poteva fare di più, ma io mi accontento. Grazie a tutti: progettisti, Anas, ufficio tecnico comunale, impresa, ras, proprietari dei terreni ceduti al comune per la realizzazione dell’opera”.