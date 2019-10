Silanus. Il Comune: “Ci hanno segnalato episodi di avvelenamento di cani e gatti”

“Importante denunciare la scoperta di esche o cibo avvelenato”

Di: Antonio Caria

“Ultimamente, diversi cittadini, purtroppo, ci hanno segnalato episodi di avvelenamento di cani e gatti”.

È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Silanus amministrato dal Sindaco Gian Pietro Arca. “Nel condannare fermamente – si legge nel post – , senza se e senza ma, tali atti di grave inciviltà, informiamo che gli stessi sono puniti con multe che vanno da 3.000 a 30.000 Euro e con la reclusione da 3 a 18 mesi”.

"Ricordiamo, inoltre, – fanno sapere dal Comune – che il pericolo dell’avvelenamento non riguarda solo gli animali, poiché posizionare esche e bocconi avvelenati nei cortili o agli angoli delle strade mette in serio pericolo anche la vita dell’uomo e, soprattutto, quella dei bambini, i quali, più degli adulti, potrebbero entrare in contatto con le sostanze altamente tossiche liberamente disseminate. Per questo è importante denunciare la scoperta di esche o cibo avvelenato”.

“Invitiamo – conclude il Comune – tutta la popolazione a collaborare alla lotta a questo esecrabile fenomeno”.