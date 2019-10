“Giardino degli angeli” e “Registro dei bambini non nati”. Cgil Cagliari: “Proposta sconcertante”

“Chiediamo l’immediato ritiro della mozione”

Di: Antonio Caria

“Sconcerta la proposta di rendere obbligatorio il seppellimento per i prodotti abortivi entro le venti settimane, istituire un registro dei “bambini mai nati” e uno spazio dedicato nel cimitero di San Michele, avanzata in una mozione del centro destra alla guida del Comune di Cagliari”.

Questa la posizione della Camera del Lavoro Cgil, che evidenzia come si tratti di una materia “Ampiamente normata che fino ad ora ha garantito regole universali e diritti costituzionali e che pertanto non si capisce proprio l’esigenza di minare, a meno che non si voglia mettere in discussione l’autodeterminazione delle persone, la libera scelta delle donne e imporre, attraverso provvedimenti amministrativi, cosa si deve o non si deve fare per non urtare la presunta “etica comune”.

La Cgil di Cagliari chiede “Che la mozione venga immediatamente ritirata”.