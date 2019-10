Artisti di Sardegna riuniti in ricordo di Cenzo Vadilonga. L'intervista al figlio Andrea

Di: Redazione Sardegna Live

Allo spettacolo, che si svolgerà il 3 ottobre e presentato da Giuliano Marongiu, hanno aderito i più importanti protagonisti della scena musicale e del cabaret dell’isola, dai Tazenda a Benito Urgu, da Giuseppe Masia ai Collage. Janas, Istentales, Maria Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi, Tamurita, Daniele Contu, Cristian Cocco per citarne alcuni degli oltre trenta in cartellone.

La mattina dell'evento il Comune di Monserrato conferirà, in memoria dell’impresario scomparso tre anni fa, la cittadinanza in suo onore.