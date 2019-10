Commissione Bilancio. Anci Sardegna: “Il Consiglio regionale elegga il Presidente”

Il Presidente Emiliano Deiana: “Necessaria la sua piena operatività”

Di: Antonio Caria

L’elezione del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. È quanto chiede Anci Sardegna per bocca del suo Presidente Emiliano Deiana

“Non lo facciamo – queste le sue parole – , come è evidente, per ragioni politiche ma di funzionalità e buon andamento dei rapporti politici fra Consiglio Regionale e sistema delle Autonomie locali”.

“Anci Sardegna – aggiunge – ha urgenza e necessità di discutere con la Commissione consiliare della dotazione del fondo unico per gli enti locali ovvero sulla pedissequa applicazione, da sempre ignorata da tutte le amministrazioni succedutesi dal 2009 in poi, dell’articolo 10 della LR 2/2007 ovvero che il fondo unico per gli enti locali dovesse aumentare in relazione all’aumento delle entrate fiscali della Regione”.

“Nella passata legislatura – sottolinea Deiana – si era concordata di costituire insieme al Cal una commissione paritetica che determinasse l’esatto quantificazione delle somme ovvero una sua confutazione da parte della Regione”.

“Inoltre – a suo modo di vedere – appare opportuno iniziare un ragionamento sulla “regionalizzazione della finanza locale” per la nostra Regione: Sardegna e Sicilia sono le uniche, fra le regioni a statuto speciale, a non essere addivenuta ad un accordo con lo Stato sulla regionalizzazione dei rapporti fiscali per comuni e province”.

“Per tutte queste motivazioni e altre che qui per brevità non trattiamo – conclude – Anci Sardegna ha necessità di una commissione pienamente operativa che inizi a dialogare col sistema delle Autonomie locali della Sardegna”.