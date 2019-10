Tumori alle ghiandole salivari, per tre giorni esperti a confronto al Quartè Sayal

L’evento avrà inizio giovedì 3 ottobre alle 16.00 nella sala conferenze

Di: Antonio Caria

L'aggiornamento sui tumori delle ghiandole salivari maggiori sarà il tema del congresso internazionale che si aprirà giovedì 3 ottobre, alle 16.00, nella sala conferenze del Quartè Sayal ad Alghero.

Tre giorni promossi dalla struttura di Otorinolaringoiatra dell'Aou di Sassariche vedrà alternarsi vari esperti del settore provenienti dall'Isola, da oltre Tirreno, da varie parti d'Europa, dell’Asia e dagli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di fare il punto sulla patologia con un focus sulle tecniche chirurgiche e nuove tecnologie.

I lavori saranno aperti alle 18.00 da Randal S. Weber che, per 15 anni, ha diretto l'Otorinolaringoiatria dell'Md Anderson Cancer Center di Houston. Sarà poi la volta di Gaetano Paludetti, direttore della Clinica di Otorinolaringoiatra del Gemelli di Roma, a caratterizzare la sessione pomeridiana del 4 ottobre.. Nella stessa giornata sono previste quattro sessioni e tre tavole rotonde.

L’evento formativo è stato accreditato con 11,2 crediti Ecm e l’iscrizione può essere effettuata on line dal sito www.acrosscongressi.com nella sezione “Eventi in Corso”, entrando nell’evento di riferimento e compilando il form on line. Oltre a medici di varie specialità potranno partecipare anche biologi, infermieri, logopedisti, tecnici di radiologia, tecnici audiometristi, audioprotesisti e fisici sanitari.