Ergastolano aggredisce un agente nel carcere di Bancali

L’aggressore è Claudio Dettori, condannato per aver ucciso un barista a martellate

Di: Redazione Sardegna Live

Un’altra aggressione nei confronti di un agente penitenziario nel carcere di Bancali, a Sassari. A denunciarlo è il segretario generale della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa. L’aggressore è Claudio Dettori, il 24enne sassarese condannato nel luglio scorso all'ergastolo per l'omicidio del barista Antonio Fara, ucciso il 22 aprile del 2021 a martellate nel suo appartamento.

Secondo quanto riferisce il rappresentante sindacale, il detenuto mentre andava in cortile per usufruire dell'ora d'aria si è scagliato contro il poliziotto prendendolo a schiaffi, senza alcun motivo apparente. Dettori è stato bloccato e riportato alla calma. L'agente è stato sottoposto a visita medica e gli sono stati assegnati un paio di giorni di cure.

"Il detenuto pare abbia seri problemi psichiatrici e oggi ha alzato il tiro, considerato che fino a ieri aveva aggredito solo altri detenuti", precisa il sindacato. Villa chiede interventi urgenti per la sicurezza degli agenti e per risolvere il problema dei detenuti psichiatrici che dovrebbe essere custoditi in strutture adeguate: "Non possiamo sottacere quanto il Governo e il Dipartimento siano lontani anni luce dalla problematica Bancali che, ricordiamo e rimarchiamo essere da anni senza un direttore e un comandante titolare, mentre ospita detenuti con problematiche serie di instabilità mentale", sostiene.

"Quando l'aggressione si consuma in una frazione di secondo e inaspettatamente non ci sono strumenti o mezzi che tengano. L'unica soluzione da adottare è quella di non tenere in carcere i soggetti che hanno problemi psichiatrici quindi il Governo prenda atto del fallimento al quale è andato incontro chiudendo gli Opg. Ora l'amministrazione provveda al trasferimento del soggetto violento in una sede adeguata".