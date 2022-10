Padre e figlia dispersi in mare: il dramma scuote anche il comune molisano di Colletorto

Valentina Murgia, la 32enne trovata morta in mare, è di origini molisane

Di: Redazione Sardegna Live

"Ci uniamo al dolore della famiglia di Lina Eremita. Un lutto che ha colpito profondamente l'intera comunità". Così, all'ANSA, il sindaco di Colletorto, Cosimo Mele a seguito del ritrovamento in mare a Cagliari di Valentina Murgia, la ragazza di 32 anni figlia della molisana Lina Eremita, di Colletorto.

La donna, con il marito Gianmarco Murgia, hanno vissuto per diversi anni nel centro del cratere frentano per poi trasferirsi in Sardegna, nel paese del coniuge. Sabato scorso l'uomo di 64 anni è uscito in barca a pesca con la figlia Valentina senza mai fare rientro. L'imbarcazione è risultata dispersa insieme ai due.

Oggi il ritrovamento del corpo della giovane. I parenti di Lina Eremita sono partiti nel primo pomeriggio di oggi alla volta della Sardegna per raggiungere Cagliari. La morte della trentaduenne è stato un colpo per l'intero paese che segue con trepidazione lo sviluppo delle ricerche in mare del padre, marito della concittadina. "Stiamo valutando con i parenti le iniziative" ha concluso il primo cittadino Mele. Intanto proseguono le ricerche dell'uomo.