Recuperato il cadavere di una donna al largo di Sant’Antioco

Avvistato poco dopo un altro corpo. Potrebbero essere i due dispersi spariti nel nulla con la loro barca dopo essere partiti sabato sera da Porto Pino

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di una donna è stato recuperato in mare al largo di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, mentre poco dopo è stato avvistato un altro corpo, sempre in acqua, dall'elicottero della Guardia Costiera.

Potrebbero essere i due dispersi spariti nel nulla con la loro barca dopo essere partiti sabato sera da Porto Pino per un'immersione subacquea. Per il momento si parla solo del ritrovamento del cadavere di una donna di giovane età.

Non c'è stato ancora il riconoscimento da parte dei familiari ma tutto lascia pensare che potrebbe trattarsi di Valentina Murgia, 34 anni, residente in Germania, in Sardegna per le vacanze.

La donna era uscita in barca sabato sera per un'immersione con il padre, Gianmarco Murgia, 64 anni, di Giba, dipendente di una pizzeria a Masainas. La notizia del ritrovamento del corpo è stata confermata anche dal sindaco di Sant'Antioco Ignazio Locci.