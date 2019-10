Tragedia sfiorata ad Alghero: auto investita da un treno

L'incidente al passaggio a livello di Mamuntanas

Di: Redazione Sardegna Live

Poteva finire nel dramma l'incidente verificatosi questa mattina all'altezza del passaggio a livello di Mamuntanas, ad Alghero.

Una macchina è stata investita da un treno mentre attraversava i binari. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti.

***Notizia in fase di aggiornamento***

INFORMAZIONI SUI PASSAGGI A LIVELLO

Sul sito delle Ferrovie dello Stato è spiegato in pochi punti il funzionamento, l'utilità dei passaggi a livello e le regole da rispettare nell'attraversarli.

A COSA SERVONO. I passaggi a livello sono i punti dove i treni incrociano la viabilità stradale. La loro funzione è quella di separare il traffico ferroviario dai veicoli, dai mezzi a due ruote e dai pedoni. È necessario quindi, nell'attraversarli, osservare scrupolosamente il Codice della Strada, in questo modo si evitano potenziali pericoli, sia per le persone sia per il treno. Le nuove linee ferroviarie, oggi, sono costruite senza passaggi a livello.

COME FUNZIONANO. Le operazioni di apertura e chiusura dei passaggi a livello sono gestite a distanza da appositi apparati. Sistemi tecnologici – quali telecamere o sistemi tipo radar – permettono di verificare che mezzi (auto, camion o autoarticolati) non siano rimasti intrappolati tra le barriere. Oggi moderni sistemi elettrici ed elettronici, in molti casi azionati dal passaggio dei treni, consentono di tenere abbassate le sbarre per il tempo strettamente necessario al passaggio dei convogli. In questo modo sono stati ridotti sensibilmente i tempi di attesa rispetto al passato, quando custodi assicuravano la chiusura e l’apertura delle sbarre a orari stabiliti. I passaggi a livello sono sempre segnalati, anche quando sono aperti. È importante comunque attraversarli con cautela, anche quando le sbarre sono alzate. La chiusura del passaggio a livello è segnalata dal suono della campanella, dall’accensione del segnale semaforico luminoso, lato strada, e dal movimento delle barriere, che iniziano ad abbassarsi.

LE REGOLE DA RISPETTARE. Prima regola: attraversare un passaggio a livello solo quando le barriere sono completamente alzate. Seconda regola: il passaggio a livello è chiuso: non scavalcare le barriere; non passare sotto le sbarre; e non sollevare le barriere. Terza regola: il passaggio del treno non è il segnale che si può attraversare i binari; subito dopo, infatti, sulle linee a doppio binario potrebbe passare un altro convoglio in direzione opposta o sul binario attiguo. Quarta regola: rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono i passaggi a livello.