Sant’Antioco. Padre e figlia dispersi in mare

Erano usciti ieri sera per praticare sport acquatici ma di loro non c’è nessuna traccia

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 60 anni con la figlia di circa 30 anni risultano dispersi. Ieri pomeriggio erano usciti in mare con una barca di circa sei metri, ma non sono ancora tornati in porto. L'allarme è scattato sempre ieri in serata quando familiari e amici non li hanno visti arrivare a Porto Pino all'ora prevista.

Motovedette e elicotteri della Guardia Costiera li stanno tutt’ora cercando ma ancora non è stata trovata nessuna traccia dell'imbarcazione. La preoccupazione cresce con il passare delle ore. Secondo le prime informazioni raccolte dall'Ansa i due erano usciti in mare ieri pomeriggio per praticare sport acquatici. Le ricerche vengono effettuate tra Porto Pino e Sant'Antioco, lungo la costa sud occidentale della Sardegna.