Sassari celebra il mese della sostenibilità ambientale

Da domani al 26 ottobre una serie di iniziative di sensibilizzazione

Di: Antonio Caria

Il Comune di Sassari (settore Ambiente e verde pubblico) ha promosso una serie di di appuntamenti di informazione e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sui temi della sostenibilità ambientale.

Si comincerà domani 2 ottobre il 2 ottobre con il Progetto Sushi (Sustainable Historical District) che affronta le sfide comuni già individuate nei quartieri storici di sei città (Lisbona, Valletta, Savona, Ptuj, Nicosia e Sassari) di cinque Paesi mediterranei dell'Unione europea, per cambiare, in un quadro condiviso, i loro quartieri storici in quartieri più sostenibili, resistenti al clima e inclusivi, attraverso soluzioni integrate innovative e cambiamenti sociali.

Mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre è previsto il meeting tra i tecnici dei partner mentre venerdì 4, alle 15.30, all'hotel Vittorio Emanuele, spazio al convegno “Cambiamenti Climatici e soluzioni verdi”.

Sempre nella giornata del 3, dalle 16.30 si terrà, inoltre, il convegno “L'antico orto botanico della città di Sassari – il progetto Giardino della memoria”, organizzato dal comitato Ambiente Sassari in collaborazione con l'Università di Sassari e L'Ance e patrocinato dal Comune di Sassari.

Sabato 5 ottobre, invece, dalle 16.00 alle 18.00, al Ceas Lago Baratz un nuovo appuntamento dedicato alla creatività chiamato “Sabato al Ceas si ricicla”, mentre dall'11 al 13 ottobre, alla fiera Promo Autunno, sarà allestito uno stand dove sarà distribuito materiale informativo sulla raccolta differenziata e sui percorsi di sensibilizzazione ambientale del Comune di Sassari.

Il 17 e 18 ottobre ritorna Adapt, con due giornate dedicate al comitato di pilotaggio e workshop di trasferimento dei risultati del progetto a Savona e a cui parteciperà il settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari. Inoltre il 18 ottobre sarà la volta di “Aree verdi naturali e aree verdi cittadine: un bene da tutelare”, a cura del Rotaract di Sassari con il patrocinio del Comune di Sassari.

Il 25 e 26 ottobre si terranno un Workshop regionale di capitalizzazione dei risultati del progetto Adapt e la III edizione di Climathon Sassari.inserisci testo