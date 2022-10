Precipita da palazzina a Nuoro. Giovane 25enne in ospedale, ipotesi tentato suicidio

Inizialmente era stato riferito di un operaio caduto da un'impalcatura. Ma a precipitare in via Sulis è stato il giovane

Di: Redazione Sardegna Live

Non si è trattato di un incidente sul lavoro questa mattina a Nuoro, come era stato inizialmente riferito. Si era infatti parlato di un operaio precipitato da un'impalcatura.

In realtà, a seguito di accurate verifiche, è stato accertato che a cadere in via Sulis sia stato un giovane di 25 anni, precipitato da una palazzina.

Il ragazzo, ricoverato in codice rosso al San Francesco, è adesso fuori pericolo. Gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio.

Sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Nuoro.