Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, ecco il nuovo programma di assunzioni

Nei giorni scorsi l’incontro con le organizzazioni sindacali

Di: Antonio Caria

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese è pronto per avviare le procedure che riguardano le assunzioni previste Piano di Organizzazione variabile). Nei giorni scorsi, infatti, il Commissario ha incontrato le organizzazioni Sindacali per discutere la nuova disciplina transitoria illustrando i programmi del Consorzio in materia di assunzioni.

Successivamente il Commissario Straordinario Cristiano Carrus ha approvato la programmazione di 10 assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, con altra deliberazione, è stata disposta l’assunzione, a tempo determinato per 12 mesi, di un ingegnere per il servizio tecnico consortile. Gli uffici predisporranno tutti gli atti conseguenti per l’avvio delle procedure concorsuali.