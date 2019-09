Dipartimento pediatrico a rischio indebolimento: la denuncia del Pd

"Al fine di aumentare il numero di posti letto del Policlinico rischia di perdere funzionalità"

Di: Redazione

Il dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie rischia di vedere drasticamente ridotta la propria efficacia.

Questo perché "la Regione intende accorpare parti del dipartimento all'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari". Lo denuncia il Pd attraverso un'interrogazione (primo firmatario Roberto Deriu) al presidente della Giunta e all'assessore della Sanità per sapere quali siano le ragioni dell'accorpamento e quali le conseguenze per la pediatria della Sardegna.

"Il dipartimento pediatrico - ricordano i dem - è nato nel 2015 in seguito alla fusione del Brotzu con il Businco e il Microcitemico". In esso sono confluite tutte le specialità e le competenze necessarie per dare risposta ai bisogni di salute dei pazienti in età pediatrica.

"Sarebbe dovuto essere il primo passo - argomentano Deriu e gli altri firmatari - verso la creazione di un ospedale pediatrico regionale ad alta specializzazione in grado di garantire maggiore efficacia ed efficienza al sistema e l'abbattimento delle liste di attesa, decisivo per garantire uniformità di accesso alle cure".

Adesso, "al fine di aumentare il numero di posti letto del Policlinico", il dipartimento "rischia di perdere funzionalità".