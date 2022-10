Thor aspetta una nuova famiglia al Canile comunale di Cagliari

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile comunale di via Po 59, promossa dal Servizio gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Oggi vi presentiamo Thor, un cucciolo di simil Pitbull di circa due mesi, trovato vagante privo di microchip a settembre 2022. Thor è un cucciolo gioioso ed estroverso, affettuoso con le persone, esuberante con gli altri cani, amante dei giochi di competizione e molto goloso. Diventerà una taglia media, peso stimato 20-25 chili.

Per Thor si cerca una famiglia di persone giovani e dinamiche, disposte a fargli fare la giusta attività fisica quotidiana e accompagnarlo alla scoperta del mondo, residenti in appartamento o casa con giardino. Il cucciolo si cede in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, si raccomanda di fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it . In alternativa telefonare al numero 070.6778115.

Tutte le schede degli ospiti del Canile comunale sono visibili nelle pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili