Olmedo. Gli parte un colpo di pistola al bar e perde due dita

Il proiettile sarebbe partito accidentalmente da un'arma artigianale custodita in uno zaino

Di: Redazione Sardegna Live

Poteva finire in tragedia questa mattina a Olmedo, dove attorno alle 13 un quarantacinquenne sarebbe stato centrato da un colpo partito accidentalmente dalla sua stessa pistola.

Il proiettile ha raggiunto l'uomo alle dita di una mano all’interno di un ristorante in via Cesare Battisti. Il colpo sarebbe partito da un’arma rudimentale custodita dall'uomo in uno zaino.

Sull’accaduto indagano il Nucleo operativo dei carabinieri di Alghero e la scientifica. Il ferito è ricoverato in ospedale a Sassari, piantonato dai carabinieri.