Ruba un’auto e minaccia i proprietari con una siringa: nei guai un 36enne di Villacidro

Sul posto le Volanti della Questura

Di: Alessandro Congia

Questa notte intorno alle 24 un equipaggio della squadra Volanti è intervenuto in Viale Elmas perché due fratelli, originari di Villacidro, avevano rinvenuto l’autovettura di proprietà di terzo fratello rubata nella giornata di sabato nel comune di residenza.

Nella circostanza i poliziotti hanno appreso dai due che un loro fratello aveva subito il furto dell’auto Hyundai i35 e che lo stesso aveva chiesto il loro aiuto per cercare la macchina in città. Dopo una ricerca estenuate i due fratelli decidevano di rientrare a Villacidro e passando in Viale Elmas hanno visto l’auto parcheggiata di fronte ad un’attività commerciale con una persona al suo interno.

Fatta l’inversione di marcia e raggiunta la macchina i due hanno riconosciuto l’occupante per essere un loro paesano mentre era intento ad iniettarsi della sostanza stupefacente. L’uomo, alla vista dei due fratelli, ha cercato di scappare ma è stato trattenuto all’interno del veicolo, in attesa dell’arrivo della Polizia. I due fratelli poco prima, con uno stratagemma erano riusciti a togliere le chiavi dal quadro di accensione nonostante il Boi continuasse a minacciarli con la siringa usata poco prima.

Gli agenti hanno ammanettato Stefano Boi, 36enne pregiudicato di Villacidro arrestato per furto e violenza privata. L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il Boi è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questua. Stamattina il processo con l’udienza per direttissima.