Auto si ribalta in via Istria, ferita una ragazza estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Sul posto anche il 118

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, un’auto si ribalta, i Vigili del Fuoco e 118 sono sul posto, una ragazza è stata trasportata in ospedale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via Istria, a Selargius, per un incidente stradale.

Sul posto la squadra di pronto intervento della sede centrale di viale Marconi per soccorrere la conducente, e per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Un'autovettura (Mercedes Smart) per cause ancora da accertare si è ribaltata, all'interno la conducente è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal 118. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.