Comuni amici della famiglia, Alghero nel network europeo

Maria Grazia Salaris: “Sarà importante anche il ruolo della Regione”

Di: Antonio Caria

Presieduta dall'assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, si è tenuta a Perugia la seconda convention del network nazionale dei comuni amici della famiglia dal titolo “Le politiche familiari: risorsa dello sviluppo locale”.

Tra questi anche il Comune di Alghero che è stato il primo comune, al di fuori dei territori trentini, ad intraprendere un percorso virtuoso finalizzato all'accreditamento della certificazione di comune amico della famiglia e oggi, in qualità di capofila , ha aderito, insieme a Perugia, al network europeo come progetto pilota.

All’evento ha preso parte l’Assessora Maria Grazia Salaris. “Il fondamentale ruolo svolto dal comune di Alghero, evidenziando le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale ma sottolineando che il percorso è appena all'inizio e che sarà importante che anche il ruolo della Regione Sardegna per favorire la diffusione del modello e per le politiche per il benessere dei nuclei familiari”, queste le sue parole.

Il dottor Malfer, direttore dell’Agenzia per la Famiglia della Provincia autonoma di Trento, ha più volte messo in evidenza il “Modello Alghero” riconoscendo alla città il ruolo di guida nel coinvolgimento di tantissimi comuni italiani.