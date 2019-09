Priolo Gargallo premia Giuseppe Carta

All’artista di Banari il premio nazionale “Ambiente e Società

Di: Antonio Caria

Ennesimo riconoscimento per Giuseppe Carta. Allo scultore e pittore sardo è stato assegnato, infatti, assegnato il premio nazionale “Ambiente e Società”, del Comune di Priolo Gargallo, in Sicilia.

La cerimonia ha avuto, come anteprima, la proiezione di un filmato dedicato alle opere dell’artista.

“L’assegnazione del premio è dato a Giuseppe Carta – si legge nella motivazione – per speciali meriti nell'ambito dell'arte e della divulgazione della stessa nella società sociale, perché attraverso le sue opere, specie le sculture dedicate ai grandi frutti della terra, valorizza e sublima la natura e al contempo porta con sé un messaggio di difesa della terra contro i danni nefasti che l'uomo le causa”.

“Vi è tanta bellezza nelle opere di Carta – dichiara il Sindaco Pippo Gianni - che racconta, e quindi divulga e valorizza, quella parte della natura ancora bella in una terra che brucia ed è sempre più inquinata. È importante lavorare per rimediare ai danni fatti nel passato e per restituirla sana alle nuove generazioni. E’ importante il contributo dell’arte e in questo caso del Maestro Giuseppe Carta per la bellezza che porta al centro del nostro mondo”.