Aggressione agenti a Budoni, Giagoni (Lega): “Quando i taser alle nostre forze dell’ordine"?

Due poliziotti aggrediti al posto di blocco

Di: Alessandro Congia

Ennesimo grave episodio di aggressione ai danni di due agenti della Polizia Stradale a Budoni. I poliziotti sono stati vessati da due uomini e una donna dopo aver richiesto loro di eseguire l’alcoltest “Ancora una volta ci troviamo a riflettere su una situazione paradossale e assurda, ancora una volta ci troviamo a riflettere su come i nostri agenti siano costretti ad operare, per tutelare l’incolumità dei nostri concittadini e la loro quiete, senza validi strumenti di difesa.” Afferma il Capogruppo Lega in Regione, Dario Giagoni “Il gravissimo episodio della scorsa notte punta i riflettori su una piaga della nostra società, la violenza verso i tutori della legalità, che spesso è stata trattata con superficialità e ci spinge a domandare al Ministero dell’Interno di prendere immediatamente posizione al fine di accelerare i tempi di dotazione di taser per tutte le forze dell’ordine. Non è più tempo di sterili dibattiti su quanto sia sbagliato utilizzare le pistole elettriche, non è più tempo di vestirci di finto buonismo quando ad essere a rischio è la vita dei servitori dello Stato!” Prosegue il leghista “Massima vicinanza e solidarietà agli agenti vittime della violenza di questi delinquenti e un augurio di pronta guarigione. Al Viceministro Crimi invece mi sento di dire che piuttosto che pensare a strumentalizzare squallidamente l’episodio per lanciare non tanto velate accuse di razzismo alle altre forze politiche, dovrebbe invece pensare di mettersi al lavoro per fare in modo che chi rischia quotidianamente la vita al servizio della collettività possa difendersi senza rischiare di vedersi invischiato in processi interminabili, vedendosi trattare alla stregua di un criminale. La Lega è sempre al fianco delle forze dell’ordine e chiederà costantemente con veemenza che chi perpetra violenza ai loro danni paghi amaramente, di qualunque nazionalista essi siano”.