Morto l’anziano 80enne indagato sull’inchiesta dei bracconieri: aveva ingerito topicida

Deceduto Mario Mallus, 80enne, al Santissima Trinità

Di: Alessandro Congia

Non ce l’ha fatta l’80enne Mario Mallus, di Sarroch, indagato dagli ispettori del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari, nell’inchiesta giudiziaria in cui sono finiti nei guai anche Giovanni Vacca (43 anni di Villa San Pietro, finito in carcere a Uta) e Salvatore Caboni (60 di Sarroch, invece ai domiciliari).

L’anziano era accusato di far parte di un gruppo di bracconieri che utilizzava armi clandestine e che stava progettando di ammazzare i ranger che avevano indagato sulle loro attività illecite: la notifica degli atti giudiziari a suo carico non gli davano pace e Mallus nei giorni scorsi aveva tentato dunque il suicidio ingerendo notevoli quantità di topicida. E’ morto questa mattina, al Santissima Trinità, a Is Mirrionis.