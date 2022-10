Sostanza oleosa in strada tra Galtellì e Orosei: si raccomanda la massima allerta

Il sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu: “Pericolosa anche la viabilità urbana. Invito a ridurre al minimo gli spostamenti sia in auto che a piedi”

Di: Redazione Sardegna Live

Sostanza oleosa nella strada tra Galtellì e Orosei, probabilmente fuoriuscita da un veicolo: estremamente pericoloso percorrerla, si raccomanda la massima allerta.

Il sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu aveva spiegato la situazione qualche ora fa attraverso la propria pagina Facebook, in cui raccomandava la massima attenzione: “Mi segnalano la via Nazionale e qualche strada del centro abitato particolarmente pericolosa per presenza di sostanze oleose. Stiamo cercando di capire, probabilmente a causa di qualche mezzo. È stata informata l'Anas. Si invita alla massima prudenza, anche i pedoni, onde evitare spiacevoli situazioni”.

Qualche minuto fa il primo cittadino ha aggiornato la situazione attraverso un altro post in cui spiega: “La situazione è più grave del previsto. Probabilmente un mezzo ha viaggiato tra Galtellì e Orosei, bivio di Lula, perdendo prodotto chimico. Invito a ridurre al minimo gli spostamenti sia in auto che a piedi. Purtroppo il liquido riversato lungo la statale sta causando incidenti, mi segnalano due casi alle porte di Orosei.

Le macchine poi con le gomme impregnate lo stanno veicolando dentro il centro abitato, rendendo anche la viabilità urbana pericolosa. È probabile che il mezzo sia transitato anche dentro il paese, stiamo cercando di capire. Una squadra pronto intervento dell'Anas sta intervenendo con prodotti assorbenti. Invito ripeto finché la statale non è stata bonificata, a prestare la massima attenzione. È veramente pericoloso percorrerla”.