Società evade il fisco per 200mila euro, la scoperta delle Fiamme Gialle

I finanzieri hanno ricostruito il volume d’affari dell'impresa

Di: Redazione Sardegna Live

La seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha scoperto una società, con sede nel capoluogo e attiva nel settore dei trasporti, che avrebbe evaso il fisco per oltre 200mila euro.

I finanzieri hanno verificato se l'impresa avesse provveduto ad adempiere correttamente alle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi.

L'incrocio delle informazioni presenti nei database ha consentito agli inquirenti di inquadrare l'azienda come evasore totale. Pur svolgendo regolare attività economica, i titolari non avrebbero mai presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e Iva.

I finanzieri hanno ricostruito il volume d’affari dell'impresa, anche grazie all'analisi della documentazione contabile ed extracontabile. Per le due annualità verificate la società ha omesso la dichiarazione di ricavi per 218.572 euro e di 4.625 euro di Iva. Inoltre non ha versato ritenute Irpef per oltre 15mila euro.