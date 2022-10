Blocco di marmo cade da Tir, ponte chiuso a Siniscola

Il ponte di Abbavritta è stato chiuso in attesa di verifiche sulla stabilità

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Tragedia sfiorata questo pomeriggio, a Siniscola, per un grosso blocco di marmo caduto da un autoarticolato, sul ponte di Abbavritta, lungo la strada comunale che sbocca sulla statale 125, vietata ai mezzi pesanti.

Il masso è scivolato dal cassone, ha divelto il guardrail ed è precipitato nel terreno sottostante. Fortunatamente in quel momento non transitavano persone o auto. La strada è stata immediatamente chiusa dalla Polizia Municipale, che dopo due ore di ricerche è riuscita a rintracciare l'autista del mezzo pesante, che si era allontanato dal luogo dell'incidente. Lo studio tecnico del Comune di Siniscola farà le verifiche sulla stabilità del ponte, solo a quel punto si deciderà se riaprire o no la strada.