Fridays for future alternativo a Pattada: tre 12enni raccolgono l'immondizia attorno alla scuola

Melissa, Giulia, e Denise hanno trascorso il pomeriggio contribuendo alla pulizia del proprio paese

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato un Frydays for future alternativo quello vissuto da Giulia, Melissa e Denise, 12enni di Pattada.

Mentre nel mondo andava in scena il Global strike e milioni di loro coetanei marciavano per chiedere a gran voce risposte della politica sul fronte della salvaguardia dell'ambiente e la prevenzione del riscaldamento globale, le giovanissime pattadesi hanno deciso di impegnarsi in maniera ancora più attiva dando un segnale tangibile del loro piccolo grande impegno contro l'inquinamento.

Così un venerdì pomeriggio in compagnia si è trasformato in una vera e propria "caccia all'immondizia". Non c'era niente di programmato, spiegano i genitori delle tre. Mentre passeggiavano attorno al caseggiato scolastico (dove frequentano la seconda media) si sono rese conto di quanti rifiuti fossero stati abbandonati per strada e fra le aiuole. Armate di buona volontà hanno chiesto a una donna che le osservava incuriosita di avere delle buste per raccogliere l'immondizia. La signora, che ha apprezzato lo spirito di iniziativa, ha dato loro anche dei guanti.

Giulia, Melissa e Denise hanno così raccolto bottiglie di vetro, lattine, sacchetti di plastica e quant'altro smaltendo poi il tutto nei bidoni della raccolta differenziata presenti in paese. Un contributo non solo simbolico. Una bella storia di "attivismo" spontaneo che lascia ben sperare.