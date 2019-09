Charles e Dennel: “Coroniamo il nostro sogno d’amore a Padria”

Lui inglese, lei americana, hanno scelto l’antica Gurulis Vetus per il loro matrimonio e nido d'amore

Di: Antonio Caria

Da più parti si sceglie la Sardegna per coronare il proprio sogno d’amore. C’è, tuttavia, chi ha deciso di venire dall’estero per unirsi in matrimonio. Il luogo scelto? Padria, l’antica Gurulis Vetus.

E proprio stamattina Charles (inglese), Dennel nata in Alaska, hanno deciso di unirsi in matrimonio civile, celebrato dal Sindaco Alessandro Mura, e di vivere nel piccolo centro del Villanova.

Un “Toccasana” per queste piccole comunità, a forte rischio spopolamento.