Agevolare l’accesso ai servizi sanitari, il Poliambulatorio di Mogoro si rinnova

Le attività si svolgeranno nei giorni e negli orari già stabiliti

Di: Antonio Caria

“Consentire ai cittadini un più agevole accesso a tutti i servizi sanitari presenti nel Poliambulatorio di Mogoro”. Questo l’obiettivo della direzione dell’Ats-Assl Oristano che, in accordo con quella del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, ha deciso il trasferimento al piano terra dei servizi presenti al primo piano dello stabile.

“Servizi che attualmente – rimarcano dall’azienda – a causa del montascale fuori uso per via di un problema tecnico non facilmente risolvibile risultano di difficile accesso per gli utenti più anziani o con difficoltà nel movimento.

I trasferimenti riguardano gli ambulatori di cardiologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, reumatologia e ortopedia. oltre all’attività di prelievo e alla fisioterapia.

“Tutte le attività – fanno sapere – verranno erogate mantenendo gli stessi giorni e orari di apertura fissati in precedenza e il personale sarà a disposizione degli utenti per indicare le nuove dislocazioni dei servizi”.