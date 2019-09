Porto Torres, i ragazzi insieme per la lotta al cambiamento climatico

Il Sindaco Sean Wheeler: “Sto con chi difende il pianeta e le risorse naturali”

Di: Antonio Caria

Si è manifestato anche a Porto Torres, ieri, per la lotta al cambiamento climatico. Sulla scia dei loro “Colleghi” che hanno sfilato nelle varie piazze delle città di tutto il mondo, gli studenti delle scuole cittadine hanno sfilato in piazza e svolto attività di educazione ambientale in spiaggia.

“Io sono con loro e con chi difende il pianeta e le nostre risorse naturali”, queste le parole del Sindaco Sean Wheeler.