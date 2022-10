Sassari. Operaio rimane schiacciato sotto pannello fotovoltaico

L'uomo è stato soccorso e liberato dai Vigili del Fuoco. Si valutano eventuali responsabilità

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente sul lavoro questa mattina a Sassari. Un operaio è rimasto ferito mentre montava dei pannelli fotovoltaici su un tetto, al cimitero, rimanendo schiacciato sotto uno di questi.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno liberato l'uomo, sono intervenuti la Polizia locale, il 118 e gli ispettori dello Spresal.

Sono in corso gli accertamenti per capire cause e dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.