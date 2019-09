Incendio a Burgos, in azione la Forestale

Sul posto la pattuglia di Bono

Di: Antonio Caria

Non si arresta, purtroppo, la grave piaga degli incendi in Sardegna.

Un elicottero della base forestale di Anela sta intervenendo per un incendio che si è sviluppato in una zona boschiva nelle campagne di Burgos, in località R. Truveinerva.

Sul posto è presente la pattuglia del Corpo Forestale di Bono.