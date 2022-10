Caro energia e materie prime: pastori domani a Tramatza

Verranno decise nuova azioni di mobilitazione del settore

Di: Redazione Sardegna Live

A tre anni dalle proteste per il riconoscimento di un equo prezzo del latte i pastori si ritrovano in assemblea all'hotel Anfora sulla Statale 131 all'altezza di Tramatza per discutere delle difficoltà del settore e organizzare una nuova mobilitazione.

All'ordine del giorno, oltre all'analisi principali problematiche di interesse del comparto, prezzo del latte e degli altri prodotti agroalimentari annata 2023, anche i rincari delle materie prime, energia e carburanti.

Verrà fatto il punto della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 e del Piano Strategico Nazionale (PSN) presentato dall'Italia alla Commissione Europea il 30 settembre 2022.

Si parlerà anche dell'esclusione di diverse aziende isolane dagli aiuti eccezionali per i danni indiretti subiti in seguito al conflitto Russia-Ucraina e degli aiuti per lingua blu e incendi.