Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco. Conoci: “Rispettati gli impegni”

Per Alghero: “Una mediazione importante anche nel corso della precedente consiliatura”

Di: Antonio Caria

Arriva finalmente il via libera alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Alghero.

Ieri il Consiglio comunale ha, infatti, votato all’unanimità, le cessione in proprietà dell'area a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la definitiva realizzazione della nuova sede di Servizio del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero.

“Abbiamo attuato tutte le iniziative amministrative necessarie per rispettare l'impegno fissato per il mese di settembre – ha dichiarato il Sindaco Mario Conoci – e ringrazio per questo la struttura comunale per l’impegno profuso”. La precedente delibera di Consiglio, che concedeva l'area in diritto di superficie per 99 anni rinnovabili, era datata 2010.

“Abbiamo lavorato con impegno rispettando anche le scadenze che ci siamo imposti – ha aggiunto l'Assessora al demanio Giovanna Caria – e siamo sicuri che i vantaggi per la città e per il territorio saranno di gran valore. L’area ceduta dal Comune offre la possibilità di edificare la nuova struttura con tutte le caratteristiche di modernità, efficienza e sicurezza, caratteristiche praticamente inesistenti nell’immobile attualmente occupato dai Vigili del Fuoco nel quartiere della Pietraia, in via Napoli”.

Il sito si trova il Località la Scaletta e risulta in posizione favorevole rispetto al potenziale bacino di utenza. Inoltre è posizionato nella zona edificabile in prossimità del centro cittadino e presenta una viabilità adeguata al traffico pesante ed è facilmente raggiungibile, essendo ben collegata e collocata sia rispetto al centro cittadino che rispetto ad importanti arterie di traffico di tipo statali, provinciali e comunali.

Soddisfazione è stata espressa anche da Per Alghero: “È un atto importante – hanno rimarcato Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mario Bruno – che conclude un iter che ha visto una importante mediazione, anche nel corso della precedente consiliatura, e che porta in dote benefici e vantaggi per gli algheresi di gran lunga superiori al valore dell’area. Da qui, il nostro voto favorevole, ieri, in Consiglio comunale”.