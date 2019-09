Auto finisce fuori strada, madre e figlia soccorse dai Vigili del Fuoco

Sul posto anche il 118

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale,nella mattinata di oggi, sulla 387 al km 15.00 tra Soleminis e Dolianova dove, per cause ancora da chiarire, un auto è finita fuoristrada ribsltandosi nella cunetta laterale. La Squadra dei VVF è intervenuta e ha operato per estrarre la conducente insieme alla figlia e affidarle al personale del 118. Nel primo pomeriggio un secondo incidente stradale è avvenuto sulla nuova 554, tra due furgoni e un auto. Anche in questo caso il personale del 115 è sul posto per mettere in sicurezza lo scenario del tamponamento.