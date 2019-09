Mandato di arresto europeo: cittadino rumeno fermato a Pattada

Il 36enne intercettato dai carabinieri a un posto di blocco

Di: Redazione Sardegna Live

Un cittadino rumeno 36enne, M.I., su cui pendeva un mandato di arresto europeo, è stato arrestato ieri, 26 settembre, dai carabinieri di Pattada.

I militari hanno fermato l'uomo, residente a Ozieri da alcuni anni, a un posto di blocco sulla provinciale 85 in zona "Stazione". Una prima verifica dei documenti in possesso del 36enne non dava particolari risultati. Dal controllo incrociato con le banche dati in uso alle Forze di Polizia estese all’area Schengen è però emerso che il giovane, con precedenti anche in Italia, era ricercato in tutta Europa dal 2005, quando venne accusato di aver procurato gravi lesioni a un connazionale in Romania.

Il fermato è stato trasportato in caserma e poi presso il carcere di Bancali a Sassari, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria per la consegna alla polizia romena.